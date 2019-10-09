Мэр Метшин назвал управление жилищным фондом и трудоустройство молодежи среди главных проблем Казани

Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«В первой тройке проблем Казани, безусловно, коммунальные услуги и ЖКХ – стоимость. Надо возвращать муниципальное управление жилым фондом. Не является население эффективным управляющим собственным жилым фондом. Де юре – это прописано, де факто – этого мы не видим все двадцать лет. Хватит уже, не все, что хорошо в Америке, хорошо в России. У нас зимы, у нас свой менталитет, культура своя, пора уже некоторые вещи возвращать на круги своя и делать работу над ошибками», — сказал он.

Одной из главных проблем для жителей Казани мэр назвал трудоустройство молодежи.

«Это глубокая социологическая проблема. У нас одна из самых низких безработиц: на одного безработного пять предложений на рынке. Но молодежь другая – завышенные ожидания. Не имея для этого у подавляющего большинства какой-то квалификации или каких-то особых талантов, мы хотим сейчас социального лифта. Возможностей для этого выше крыши в той же в Казани, но ментальность поменялась – я хочу сегодня, сейчас быть признанным, иметь высокооплачиваемую работу. Это новые вызовы. Еще десять лет назад молодежи такой не было», — заключил он.