Парламент Нидерландов требует от правительства страны расследовать действия Украины в связи с крушением МН-17

Парламент Нидерландов требует от правительства страны расследовать действия Украины в связи с крушением малазийского Боинга в небе над Донецкой областью в 2014 году. Депутаты, в частности, хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта, — сообщают зарубежные СМИ.

В мае прошлого года, напоминает сайт Дойче велле, рейс MH-17 был сбит ракетой, доставленной пророссийскими сепаратистами с военной базы под Курском. Это установила международная следственная группа, однако в Москве уверяют, что российские Буки никогда не пересекали границу Украины, и что ракета, которой сбили Боинг принадлежала Киеву. В июне следственная группа назвала имена подозреваемых, пишет Дойче велле, среди которых так называемый экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин. В сентябре Москва и Киев обменялись военнопленными и Украина, в частности, выдала России бывшего зенитчика ДНР Владимира Цемаха, который теперь переименован Нидерландами из свидетелей в подозреваемые.

Сайт Евроньюз рассказывает, что во время вчерашнего визита премьер-министра Нидерландов в Австралию Марк Рютте заверил австралийские власти в том, что он не успокоится прежде чем суд над виновными в гибели Боинга завершится, «даже если это займет больше лет, чем мы рассчитываем».

Премьер-министры Нидерландов и Австралии Марк Рютте и Скотт Моррисон подтвердили, что расследование будет продолжаться до конца «мы не успокоимся, пока справедливость не восторжествует», — сказал Рютте.