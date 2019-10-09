Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в  список иностранных агентов

Как сообщает Минюст, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен входе текущего контроля за ее деятельностью.

Директор фонда Иван Жданов заявил «Эху», что ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации и никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал.

Включение в реестр очередная попытка задушить ФБК, — уверен Жданов.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потребовал от Минюста доказательств того, что ФБК получает финансирование из-за рубежа. «Эти доказательства должны быть предъявлены широкой публике», — написал Навальный в Твиттере. Он назвал абсолютно незаконным решение внести ФБК в список иностранных агентов.

По закону некоммерческие организации , выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и персональном составе руководящих органов и раз в квартал предоставлять документы о целях расходования денежных средств.

Кроме того, НКО должны сопровождать все свои информационные материалы пометкой «иностранный агент».

Организация работает уже восемь лет, но в последнее время давление на неё со стороны властей усилилось.

ФБК работает с 2011-ого года. Он объединяет сразу несколько проектов, таких как «РосЖКХ, «РосЯма» и «РосПил», которые нужны для расследования коррупционных схем и выявления недобросовестной работы коммунальщиков. На сайте фонда сказано, что у него тридцать сотрудников, и живут эти люди за счет неанонимных пожертвований.

За восемь лет ФБК опубликовал множество материалов о коррупции среди высших эшелонов российских властей. Особой популярностью пользовались расследования «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве и «Чайка» о семье генерального прокурора Юрия Чайки.

В августе Следственный комитет завел дело об отмывании денег в Фонде. По их данным, некая группа лиц, в том числе сотрудники ФБК, внесли на счета организации чуть более семидесяти пяти миллионов рублей, чтобы скрыть их нелегальное происхождение. В рамках расследования этого дела обыски прошли по всей стране, всего они затронули сорок три региона. Из офисов изъяли всю технику, а счета их сотрудников полностью блокировали.

Также у ФБК есть своя социологическая служба и юридический отдел.

У Минюста нет никаких оснований для внесения Фонда борьбы с коррупцией в реестр иноагентов, — уверен политик Владимир Рыжков. По его мнению, деятельность фонда приносит только пользу.

Рыжков добавил, что закон об иностранных агентах является репрессивных и дискриминирующим и должен быть отменен.