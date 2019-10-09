Z Архив новостей новости
5 9 6 600
14:01, 09 октября 2019

Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в  список иностранных агентов

Как сообщает Минюст, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен входе текущего контроля за ее деятельностью.
Директор фонда Иван Жданов заявил «Эху», что ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации и  никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал.
Включение в реестр очередная попытка задушить ФБК, — уверен Жданов.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный потребовал от Минюста доказательств того, что ФБК получает финансирование из-за рубежа. «Эти доказательства должны быть предъявлены широкой публике», — написал Навальный в Твиттере. Он назвал абсолютно незаконным решение внести ФБК в список иностранных агентов.

По закону некоммерческие организации , выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и персональном составе руководящих органов и раз в  квартал предоставлять документы о  целях расходования денежных средств.
Кроме того, НКО должны сопровождать все свои информационные материалы пометкой «иностранный агент».

Организация работает уже восемь лет, но в последнее время давление на неё со стороны властей усилилось.

ФБК работает с 2011-ого года. Он объединяет сразу несколько проектов, таких как «РосЖКХ, «РосЯма» и «РосПил», которые нужны для расследования коррупционных схем и выявления недобросовестной работы коммунальщиков. На сайте фонда сказано, что у него тридцать сотрудников, и живут эти люди за счет неанонимных пожертвований.

За восемь лет ФБК опубликовал множество материалов о коррупции среди высших эшелонов российских властей. Особой популярностью пользовались расследования «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве и «Чайка» о семье генерального прокурора Юрия Чайки.

В августе Следственный комитет завел дело об отмывании денег в Фонде. По их данным, некая группа лиц, в том числе сотрудники ФБК, внесли на счета организации чуть более семидесяти пяти миллионов рублей, чтобы скрыть их нелегальное происхождение. В рамках расследования этого дела обыски прошли по всей стране, всего они затронули сорок три региона. Из офисов изъяли всю технику, а счета их сотрудников полностью блокировали.

Также у ФБК есть своя социологическая служба и юридический отдел.

У Минюста нет никаких оснований для внесения Фонда борьбы с коррупцией в реестр иноагентов, — уверен политик Владимир Рыжков. По его мнению, деятельность фонда приносит только пользу.

Рыжков добавил, что закон об иностранных агентах является репрессивных и дискриминирующим и должен быть отменен.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 230 6 7519 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 426 6 33227 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 315 6 26902 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Используешь людей — будь добр оплатить их издержки Справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы…

5 201 6 17983 08.10
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 111 6 10703 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Новости

Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов Это сообщается на сайте ведомства…

5 54 6 5737
Блоги

+ В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» Жители Лос-Анджелеса выложили фото в социальных сетях. Они предположили, что таким образом неизвестный поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина…

5 75 6 9116 08.10
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Петиция: Защитить свободу слова и СМИ! Прекратить преследование Светланы Прокопьевой «Мы возмущены действиями правоохранительных органов и требуем немедленно прекратить преследование журналистки»
Подписать петицию

5 88 6 22960 02.10
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 76 6 9900 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 109 6 15583 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Борису Немцову сегодня исполнилось бы 60 лет Известны исполнители, но ни организаторы, на заказчики убийства не понесли наказания. Однако, я не сомневаюсь — настанет тот день, когда все они будут преданы справедливому суду…

5 68 6 10515 10:31
Kнемцов, память, день рождения, политики, мнения
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19851 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Боря есть Боря в ту ночь приехал и просидел с нами до утра. Он совершенно не должен был этого делать, он не был членом штаба, но он приехал, несмотря на более чем реальную вероятность ареста. И это был настоящий поступок…

5 134 6 22946 09:06
Kнемцов, память, день рождения, политика, мнения
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 202 6 37280 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 85 6 15844 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине»...

5 38 6 7240 05.10
Kякутия, пикеты, общество, фото, события

Популярное за неделю

Новости

В США суд обязал дочернюю компанию Johnson and Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд за побочный эффект У истца Николаса Мюррея после употребления лекарства «Риспердал» начала расти грудь, сообщает Reuters…

5 3 6 7305
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 87 6 88376 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?
5 46 6 10749 07.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 389 6 257649 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 234 6 220143 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8101682
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4220270

Сегодня в эфире