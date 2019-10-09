Об этом сообщает Минюст. Данный статус присваивают НКО, которые, как считают российские власти, занимаются политической деятельностью и финансируются из иностранных источников.
Статус предусматривает особую систему отчетности и контроля.
В августе сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в фонде, основателем которого является политик Алексей Навальный.
Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов
Об этом сообщает Минюст. Данный статус присваивают НКО, которые, как считают российские власти, занимаются политической деятельностью и финансируются из иностранных источников.