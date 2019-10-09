Казань хочет принять суперкубок УЕФА в 2023 году, сказал «Эху» мэр города Ильсур Метшин

Инициативу Казани поддерживают в Российском футбольном союзе. У города большой опыт проведения крупнейших международных соревнований, заявил глава РФС Александр Дюков.

«Мы сейчас занимаемся с нашим президентом тем, чтоб привести в Казань Суперкубок УЕФА на 2023 год. Весь мир, вся бизнес-элита приезжает туда. И не придумаешь ни одного другого события, когда приезжают и все политики, и все, что вокруг футбола крутится и вертится. Мы, дай Бог, когда победим, предопределим до 23 года приезд крупных компаний, спонсоров, которые миллиардными бюджетами обладают», — сказал Метшин.