Турецкие власти отрицают, что их войска вошли в Сирию

Тем не менее, там отметили, что подготовка к вторжению подходит к концу.

Солдаты и военная техника уже размещены у границы, но пока они находятся на территории Турции, — сказали агентству Reuters официальные представители властей. По их данным, для начала военной операции почти всё готово, и в приграничной зоне с помощью тяжелой техники уже убрали несколько секций стены. При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что небольшой авангард вооруженных сил Турции этой ночью уже укрепился на севере Сирии, чтобы обеспечить проведение основной операции.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган обещал ввести войска, чтобы создать некую безопасную зону к востоку от реки Ефрат. Он подчеркнул, что намерен отодвинуть от границы силы курдов, которые живут в этом регионе. Те в свою очередь уже пообещали сопротивляться вторжению и объявили всеобщую мобилизацию. По данным агентства «Интерфакс», Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии призывает всех своих людей, вне зависимости этнической принадлежности, поехать к границе с Турцией, чтобы организовать сопротивление. В сообщении курдов говорится, что это исторический момент.

Ранее против проведения военных операций в Сирии выступала Россия. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что все проблемы в этой стране должны решаться путем переговоров.