Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена ученым Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингхему и Акире Иошино — за разработку литий-ионных батарей, — объявил Нобелевский комитет Королевской шведской Академии наук.

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году 9 миллионов шведских крон – это более 900 тысяч американских долларов.