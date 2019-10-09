Министерство юстиции внесло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в  список иностранных агентов

Как сообщает Минюст, факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен входе текущего контроля за ее деятельностью.

Директор фонда Иван Жданов заявил «Эху», что ФБК финансируется исключительно гражданами Российской Федерации и никакого иностранного финансирования фонд никогда не получал.

Включение в реестр очередная попытка задушить ФБК, — уверен Жданов.

Этот статус создает ряд сложностей для общественной деятельности. Об этом «Эху» рассказал руководитель «Движения за права человека», тоже признанного иноагентом, Лев Пономарев.

Лев Пономарев подчеркнул, что в дальнейшем ситуация может еще более усугубиться.