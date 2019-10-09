В центре «Досье» назвали публикацию о спецподразделении по дестабилизации в Европе «непроверенной информацией»

В центре «Досье» назвали публикацию NYT о существовании в ГРУ спецподразделения по дестабилизации в Европе «непроверенной информацией»

В центре «Досье» назвали публикацию New York Times о существовании в ГРУ спецподразделения по дестабилизации в Европе «непроверенной информацией». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» центр «Досье» Сергей Канев.

«Я так понимаю, что у американцев появился какой-то источник, они ему попросту доверились. Они выдают, что есть якобы секретный отдел в системе ГРУ номер 29155, и о нем даже не знают сами ГРУ. Ну почему? Это известная воинская часть. Раньше она называлась 161-й учебный центр подготовки военных. Если хорошо покопаться в интернете, можно найти военнослужащих этой части, их сотовые, домашние адреса. Почему не перепроверяют информацию ребята из «Нью-Йорк Таймс»? У меня есть подозрения, кто им сливает. Этот человек раньше работал в КГБ, теперь живет в Штатах и, видимо, он решил так подзаработать, а ребята ему доверились. Ну это непорядочно. «Нью-Йорк Таймс» — уважаемое издание, всегда перепроверялась у них информация, но, видимо, что-то стало деградировать», — сказал он.

Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» вышла с сенсационным расследованием о том, как сверхсекретное подразделение российской разведки проводит различные дестабилизирующие операции на Западе. По версии Нью-Йорк Таймс, подразделение 29155 действует на территории Европы не менее 10 лет, оно причастно к попытке переворота в Черногории и к отравлению Скрипалей.