Z Архив новостей новости
5 3 6 54
Эксклюзив Эха 12:37, 09 октября 2019

Мэр Казани Метшин назвал мэра Собянина «одним из успешнейших мэров мира»

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал мэра Москвы Сергея Собянина «одним из успешнейших мэров мира». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вообще в поддержку Сергей Семеновича… Человеку надо отдать должное уважение. Вот я не москвич. Но какой была Москва? Раньше я приезжал туда, и мое первое желание было свалить вечерним рейсом. Сегодня смотришь – эти парки, скверы, набережные, возможности для отдыха людей – ну просто красивейший город. Есть с чем сравнивать. Многое может не нравиться, но то, как человек меняет Москву, я как младший профессионал, давно работающий мэром, говорю респект – один из успешнейших мэров мира», — сказал он.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 7 октября Поздравить…

5 225 6 7452 07.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? Пакт Молотова-Риббентропа. Почему не утихают споры? В истории каждого народа есть страницы, смириться с которыми совершенно невозможно…

5 425 6 33038 04.10
8читать ;смотреть
Kистория, вторая мировая, видео, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Совет Европы и ОБСЕ, ваш выход! Стараниями украинских националистов русскоязычным жителям Юго-Востока оставляют все меньше пространства для выбора…

5 314 6 26789 04.10
Kукраина, школы, законы, образование, русский язык, политика, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Используешь людей — будь добр оплатить их издержки Справедливо было бы направить донаты, которые Алексей регулярно просит у сочувствующих ему людей, на выплату пособий тем семьям, которые утратили кормильцев на весь период их нахождения в местах лишения свободы…

5 198 6 17078 08.10
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

От этой истории очень дурно пахнет Пока авторство провокации — за спецслужбами. Но если от этих действий не дистанцируются конгрессмены, равно как и президент США, дурной запах распространится и на Холме с Белым домом…

5 110 6 10606 07.10
Kсша, рф, политика, депутаты, задержания, мнения
Блоги

+ В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» В небе над Голливудом легкомоторный самолет вывел надпись «VVP67» Жители Лос-Анджелеса выложили фото в социальных сетях. Они предположили, что таким образом неизвестный поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина…

5 73 6 8408 08.10
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

Петиция: Защитить свободу слова и СМИ! Прекратить преследование Светланы Прокопьевой «Мы возмущены действиями правоохранительных органов и требуем немедленно прекратить преследование журналистки»
Подписать петицию

5 88 6 22952 02.10
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Пять лет за твит — средневековое наказание. Лишать свободы за мнение нельзя» Открытое письмо блогеров по делу Владислава Синицы и 282-й статье УК РФ…

5 76 6 9892 03.10
Kобщество, заключенные, суды, власть, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

До конца вместе В день 7 октября близкие и друзья Владимира Путина будут отмечать его появление на свет. А другая часть страны — близкие, друзья Анны Политковской — будут склонять головы в день ее памяти…

5 109 6 15549 07.10
Kполитика, общество, путин, политковская, события
Блоги

Анатолий Чубайс гендиректор РОСНАНО

Боря есть Боря в ту ночь приехал и просидел с нами до утра. Он совершенно не должен был этого делать, он не был членом штаба, но он приехал, несмотря на более чем реальную вероятность ареста. И это был настоящий поступок…

5 89 6 13504 09:06
Kнемцов, память, день рождения, политика, мнения
Блоги

Илья Варламов блогер

Все пи****сы, а он – Д'Артаньян! Всех этих варшаверов и боярских объединяет одно – сознание собственной исключительности. Они даже не задумываются о том, что правила едины для всех. Ведь в их системе ценностей правила написаны для черни, а они – баре…

5 77 6 33833 02.10
Kпетербург, происшествия, события
Блоги

В Прикамье школьников привезли в СИЗО и нарядили в форму сотрудников уголовно-исполнительной системы Детей вывели на плац и построили в рамках мероприятия «Я патриот России»...

5 124 6 19846 04.10
Kсоликамск, сизо, дети, патриотизм, фото, события
Блоги

+ В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В Тыве юнармейцы встали на колени и выстроились в поздравление для Путина В ролике более 200 юнармейцев выстроились в надпись со словами «Путин Тува» и сердечком. При этом видно, что дети преклонили одно колено, а некоторые и оба…

5 202 6 37097 07.10
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, путин, дети, события
Блоги

«Замалчивание или искажение исторических событий показывают слабость правового государства» Обращение Анатолия Вилкова, академика РАХ, ответственного секретаря Межведомственного совета по вопросам культурных ценностей, перемещенных в СССР в результате Второй мировой войны к Владимиру Путину…

5 85 6 15837 05.10
Kистория, культура, минкульт, путин, события
Блоги

В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом Участники держали плакаты «Свободу шаману!», «Россия с тобой!», «Я/Мы шаман» и «Нет карательной медицине»...

5 38 6 7233 05.10
Kякутия, пикеты, общество, фото, события
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Капитуляция Украины Заявления Зеленского свидетельствуют либо о его глубокой некомпетентности, либо о его намеренной попытке скрыть от общественности осуществляемую им капитуляцию Украины перед Путиным…

5 338 6 126116 02.10
Kполитика, общество, украина, зеленский, мнения

Популярное за неделю

Новости

В США суд обязал дочернюю компанию Johnson and Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд за побочный эффект У истца Николаса Мюррея после употребления лекарства «Риспердал» начала расти грудь, сообщает Reuters…

5 3 6 7305
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ничего близко в словах Прокопьевой нет, что является оправданием терроризма. Если эти слова нельзя говорить, то получается, что можно говорить только «вечернему мудозвону»...

5 87 6 88376 05.10
#слушать 50:36 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Почему следственные органы не нашли заказчиков Анны Политковской?
5 46 6 10749 07.10
Блоги

+ «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» «Из «путинской России ведущего Соловьева» хочется бежать даже сторонникам Путина» Владимир Соловьев назвал татарстанца, оскорбившего его в  эфирном онлайн-сообщении мразью и заявил, что отдаст его личный номер телефона для проведения проверки. Реакция татарстанцев не замедлила себя ждать…

5 389 6 257649 03.10
8читать ;смотреть
Kсоловьев, общество, конфликты, события
Блоги

Алексей Навальный политик

+ «В Москву свою езжайте…» «В Москву свою езжайте…» Самый большой признак надвигающегося дна — это вот эти региональные протестные акции медиков, когда они просто берут и тупо увольняются всем отделением…

5 234 6 220143 02.10
8читать ;смотреть
Kмедицина, общество, мнения, политика
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8101682
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4220270

Сегодня в эфире