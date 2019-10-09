Мэр Казани Метшин назвал мэра Собянина «одним из успешнейших мэров мира»

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал мэра Москвы Сергея Собянина «одним из успешнейших мэров мира». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Вообще в поддержку Сергей Семеновича… Человеку надо отдать должное уважение. Вот я не москвич. Но какой была Москва? Раньше я приезжал туда, и мое первое желание было свалить вечерним рейсом. Сегодня смотришь – эти парки, скверы, набережные, возможности для отдыха людей – ну просто красивейший город. Есть с чем сравнивать. Многое может не нравиться, но то, как человек меняет Москву, я как младший профессионал, давно работающий мэром, говорю респект – один из успешнейших мэров мира», — сказал он.