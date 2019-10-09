О подготовке военной операции ранее объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Она направлена против курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара считает террористической группировкой.
США предостерегли Турцию от использования силы против курдов.
Турция начала переброску войск на территорию Сирии – сообщает агентство Bloomberg
О подготовке военной операции ранее объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Она направлена против курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара считает террористической группировкой.