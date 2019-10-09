Топ-менеджер компании «Вертолеты России» Чечиков попал в реанимацию после того, как выпал из окна своего дома

Топ-менеджер компании «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию после того, как выпал из окна своего загородного дома в Подмосковье. Согласно информации телеканала РЕН произошел несчастный случай: Чечиков пытался сфотографировать белок из окна.
2019-10-09T12:32:00+03:00
2019-10-09T12:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:32, 09 октября 2019
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