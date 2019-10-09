Топ-менеджер компании «Вертолеты России» Чечиков попал в реанимацию после того, как выпал из окна своего дома

Топ-менеджер компании «Вертолеты России» Игорь Чечиков попал в реанимацию после того, как выпал из окна своего загородного дома в Подмосковье. Согласно информации телеканала РЕН произошел несчастный случай: Чечиков пытался сфотографировать белок из окна.