Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву до двух лет колонии, ранее он получил три года лишения свободы за распыленный перцовый баллончик на акции 27 июля. Об этом сообщает корреспондент «МБХ медиа».