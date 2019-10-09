Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов

Это сообщается на сайте ведомства.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — говорится на сайте министерства.

В Фонде борьбы с коррупцией это расценивает как попытку борьбы с ФБК. Никакого финансирования из-за рубежа нет и быть не может, — сказал «Эху» руководитель организации Иван Жданов.

По закону некоммерческие организации , выполняющие функции иностранного агента, должны раз в полгода отчитываться о своей деятельности и персональном составе руководящих органов и раз в квартал предоставлять документы о целях расходования денежных средств. Кроме того, НКО должны сопровождать все свои информационные материалы пометкой «иностранный агент».

«Фонд борьбы с коррупцией» — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году. Он выпустил ряд расследований о высокопоставленных российских чиновниках, среди которых Дмитрий Медведев, Виктор Золотов и Дмитрий Песков.