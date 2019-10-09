Автоцистерна с токсичной жидкостью перевернулась на европейской автомагистрали Е-19 на территории Бельгии

Из-за аварии образовались многокилометровые пробки. Опасная жидкость вытекла из цистерны. Власти провинции Эно просят местных жителей держать закрытыми окна и двери. Оперативные службы рассчитывают справиться с ситуацией во второй половине дня.
2019-10-09T12:05:00+03:00
2019-10-09T12:05:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:05, 09 октября 2019
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