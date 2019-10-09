Газопровод воспламенился этой ночью в Петербурге

Столб огня поднялся на несколько метров.

Пожар возник на ремонтируемом участке газопровода в центре Петербурга. Стекла выбило у квартир первых двух этажей. На опубликованных в интернете кадрах видно, как огромное пламя осветило всю улицу. Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов ближайших домов и стали тушить бьющий из-под земли факел. По данным МЧС, после того, как удалось справиться с огнем, специалисты установили хомут на магистраль. Ресурсоснабжающая организация подчеркивает, что взрыва не было — лишь возгорание. На газоснабжении потребителей инцидент никак не отразился. Отметим, что местные жители давно жаловались на затянувшийся ремонт на этой улице.

Данных о погибших или пострадавших нет.