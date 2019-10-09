Депутат ГД Луговой назвал абсурдной публикацию NYT о существовании в ГРУ спецподразделения по дестабилизации в Европе

Депутат Госдумы Андрей Луговой назвал абсурдной публикацию американской газеты Нью-Йорк Таймс о существовании в ГРУ специального подразделения по дестабилизации в Европе. Это неправдоподобная и клеветническая информация, сказал Луговой «Эху».

По версии Нью-Йорк Таймс, подразделение 29155 действует на территории Европы не менее 10 лет, оно причастно к попытке переворота в Черногории и к отравлению Скрипалей.

Самого Лугового прокуратура Великобритании подозревает в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.