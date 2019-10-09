Фигурант «московского дела» Подкопаев во время рассмотрения апелляции на приговор отказался от признательных показаний

Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев во время рассмотрения апелляции на приговор в Мосгорсуде отказался от признательных показаний. Его ранее осудили на 3 года колонии за то, что на акции он распылил баллончик в сторону силовиков.

Это третья попытка рассмотреть апелляцию на приговор Подкопаеву. Заседания уже дважды откладывались. Молодой человек привлек к делу нового адвоката Алексея Чернышева, который сообщил о том, что его подзащитный изменил позицию. Подкопаев участвует в заседании по видеосвязи из СИЗО. Он сначала заявил ходатайство об отводе прокурора, затем об отводе судьи. Их оставили без удовлетворения. Затем Подкопаев сказал, что хочет отказаться от своего адвоката Николая Фомина, при котором молодой человек признал вину. Он попросил допустить в качестве защитника своего отца. А затем заявляет, что отказывается от признания вины. Подкопаев считает, что в его действиях не было состава преступления, а была «самозащита гражданских прав». Он попросил суд вынести оправдательный приговор.

Между тем, защита попросила допросить мать Подкопаева, а также приобщить к делу ряд документов.

Уголовное дело Подкопаева рассматривали в особом порядке, поскольку он признал свою вину.