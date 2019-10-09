Мэр Казани: По результатам работы последних 10 лет вопросы транспорта больше не входят в первую тройку проблем

По результатам работы последних десяти лет вопросы транспорта и дорожного хозяйства больше не входят в первую тройку проблем Казани – мэр Метшин

По результатам работы последних десяти лет вопросы транспорта и дорожного хозяйства больше не входят в первую тройку проблем Казани. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» мэр Казани Ильсур Метшин.

«Десять лет назад вопросы транспорта и дорожного хозяйства были в первой тройке проблем Казани, сегодня они не в десятке даже. Но в приоритете люди – общественный транспорт», — сказал он.