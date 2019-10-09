40% россиян практически не испытывают стресс, выяснили социологи ВЦИОМ

Одновременно увеличилась доля граждан, постоянно подверженных стрессу – таковых 8 процентов. Социологи отмечают, что больше половины респондентов для выхода из стресса обращаются за помощь, в основном, к родственникам. У психолога консультируется каждый десятый, сообщает Интерфакс.
2019-10-09T11:33:00+03:00
2019-10-09T11:33:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516139-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...