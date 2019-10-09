Космонавты на МКС напечатали на 3D биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками в условиях космоса. Результаты эксперимента будут получены в течение двух месяцев. Специалисты утверждают, что при проведении опыта с бактериями космонавтам ничто не угрожало.
2019-10-09T11:32:00+03:00
2019-10-09T11:33:11+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516137-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...