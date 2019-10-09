Космонавты на МКС напечатали на 3D биопринтере бактерии кишечной палочки и получили их реакцию на терапию антибиотиками в условиях космоса. Результаты эксперимента будут получены в течение двух месяцев. Специалисты утверждают, что при проведении опыта с бактериями космонавтам ничто не угрожало.