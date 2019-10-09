Протестующие в Эквадоре согласны принять международные посреднические усилия для урегулирования политического кризиса в стране и уже ведут переговоры с представителями ООН, заявил один из лидеров демонстрантов Яку Перес. Протестующие потребовали вернуть субсидии на бензин и дизельное топливо в качестве условия для начала переговоров с властями.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий, и топливо подорожало на 120 процентов.