Осуждённый на 3 года фигурант «московского дела» Иван Подкопаев отказался от признательных показаний

«Я считают себя не виновным», — сказал Подкопаев на заседании Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на приговор, передаёт ТАСС. Подкопаев также отказался от своего адвоката Николая Фомина, который представлял его интересы в суде первой инстанции и заявил отводы прокурору и судье в связи с их возможной заинтересованностью в исходе дела. Отводы были отклонены.

По версии следствия, Подкопаев распылил газовый баллончик в сотрудников полиции и росгвардейцев. Сначала Подкопаев признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.