Сборная России сегодня проводит свой заключительный матч на Кубке Мира по регби

Три предыдущие встречи россияне проиграли. Причем, начали выступление в Японии российские регбисты очень здорово, едва не победив хозяев. В этой встрече нашим даже удалось занести попытку. Однако в итоге уступили. Как и в оставшихся матчах. Впрочем, даже в игре против Ирландии – команды, возглавляющей мировой рейтинг, яркие вспышки в действиях россиян присутствовали. Чего стоит, хотя бы, момент в концовке встречи, когда россияне вынесли из своей «зачётки» соперника, который уже начал прыжок, чтобы приземлить мяч.

Встречу между регбистами России и Шотландии в эти минуты транслирует телеканал МАТЧ ТВ .

Напомним, что сборная России во второй раз в своей истории участвует в Кубке мира по регби. И пока ни одной победы одержать не смогла.