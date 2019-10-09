ФСБ России объявило о пресечении деятельности группировки, которая финансировала запрещенные «Имарат Кавказ» и ИГ

ФСБ России объявило о пресечении деятельности группировки, которая под видом благотворительности финансировала террористические организации «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» – они запрещены в России. Утверждается, что группировка действовала в девяти регионах. Ей удалось собрать более 6 миллионов рублей, которые перевели в Сирию. Задержаны два человека, их подозревают в причастности к финансированию террористов, сообщает Интерфакс.
2019-10-09T11:02:00+03:00
2019-10-09T11:03:33+03:00
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11:02, 09 октября 2019
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