Комитет по разведке Сената США обвинил Кремль и «фабрику троллей» во вмешательстве в президентские выборы

Комитет по разведке Сената США обвинил Кремль и так называемую «фабрику троллей» во вмешательстве в президентские выборы в стране. Об этом говорится в докладе сенаторов.

Сотрудники Агентства интернет-исследований, более известного как «фабрика троллей», помогали Дональду Трампу и вредили репутации его конкурента на выборах Хиллари Клинтон. Негативную информацию о ней распространяли в соцсетях. Злоумышленникам серьёзно помогал Кремль, говорится в докладе сенатского комитета по разведке. Деятельность Агентства на выборах в США в 2016м году стала частью масштабной кампании, направленной на то чтобы сеять раздор в американской политике и обществе, говорится в документе. В комитете по разведке отмечают, что после выборов, на которых победил Трамп, российские тролли стали действовать ещё активнее.

Сенаторы не исключают, что Москва попытается вмешаться в президентские выборы в США в следующем году. Конгрессу рекомендовали рассмотреть новые законодательные акты с целью раскрывать информацию об источниках, которые заказывают политическую рекламу. Особое внимание уделят соцсетям. Агентство интернет-исследований СМИ связывают с бизнесменом и близким другом президента Путина Евгением Пригожиным. Он это отрицает. Пригожин и ряд сотрудников фабрики троллей находятся под санкциями США.

В докладе почти 90 страниц. Это вторая часть расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США. В Кремле сказали агентству ТАСС, что не увидели ничего нового в докладе комитета и назвали его цитата «рецидивом старого».