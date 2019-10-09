Командировки депутатов ГД в США приостановят, пока Вашингтон не объяснит инцидент с депутатом Юмашевой и не извинится

Командировки депутатов ГД в США будут приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не объяснит инцидент с депутатом Юмашевой и не извинится, сообщает РИА со ссылкой на советника спикера Палаты Анастасию Кашеварову. Ранее стало известно, что Юмашеву остановили в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Беседа продолжалась около часа. Депутат прилетела в Америку на форум «Диалог Форт-Росс».