Командировки депутатов ГД в США приостановят, пока Вашингтон не объяснит инцидент с депутатом Юмашевой и не извинится

Командировки депутатов ГД в США будут приостановлены до тех пор, пока Вашингтон не объяснит инцидент с депутатом Юмашевой и не извинится, сообщает РИА со ссылкой на советника спикера Палаты Анастасию Кашеварову. Ранее стало известно, что Юмашеву остановили в аэропорту Нью-Йорка сотрудники ФБР. Беседа продолжалась около часа. Депутат прилетела в Америку на форум «Диалог Форт-Росс».
2019-10-09T10:31:00+03:00
2019-10-09T10:34:04+03:00
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10:31, 09 октября 2019
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