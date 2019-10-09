Граффити к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Крузенштерна появится на улице Знаменка в центре столицы, сообщили агентству «Москва» в Русском географическом обществе. Оно подготовило художественный проект. Презентация граффити намечена на 11 октября.
2019-10-09T10:32:00+03:00
2019-10-09T10:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:32, 09 октября 2019
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