Граффити к 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Крузенштерна появится на улице Знаменка в центре столицы, сообщили агентству «Москва» в Русском географическом обществе. Оно подготовило художественный проект. Презентация граффити намечена на 11 октября.