Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобы на приговор двум фигурантам так называемого «Московского дела»

Жалобами защиты Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова займётся Мосгорсуд. Рассмотрение апелляции на приговор первому фигуранту так называемого «московского дела» дважды откладывали. В прошлый раз из-за вступления в дело ещё одного адвоката. Алексей Чернышёв сообщил суду, что согласовал с Подкопаевым его позицию, она изменилась. Напомню, молодой человек получил три года колонии за применение насилия в отношении силовиков. По версии следствия на акции 27 июля он распылил баллон в лица полицейских и росгвардейцев.

Спустя несколько дней при задержании у Подкопаева в рюкзаке нашли нож, противогаз, газовый баллончик и молоток. Вину он признал, его дело слушалось в особом порядке. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Кириллу Жукову. Его осудили на три года, по версии следствия 28-летний мужчина причинил боль силовику, когда дотронулся до его шлема на акции за честные выборы в Мосгордсуму в конце июля. Жуков это отрицает, по его словам он только слегка махнул рукой перед шлемом росгвардейца.

Ещё несколько фигурантов так называемого «московского дела» получили реальные сроки. При этом в отношении нескольких человек, в том числе волонтёра штаба Любови Соболь Алексея Миняйло, прекратили дело о массовых беспорядках. А студент Егор Жуков после отмены статьи стал фигурантов дела о призывах к экстремизму.