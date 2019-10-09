В Центральном районе Петербурга под окнами жилого дома загорелся газопровод

Происходило факельное горение, сообщает, сообщает региональное Управление МЧС. Очевидцы сообщали об огненном столбе высотой в два этажа, в окнах выбило стёкла. По данным «Фонтанки», из дома было эвакуировано не менее 17 жильцов. По предварительным данным. возгорание произошло в ходе ремонтных работ. О пострадавших не сообщается.
2019-10-09T10:29:00+03:00
2019-10-09T10:30:35+03:00
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10:29, 09 октября 2019
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