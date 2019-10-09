ФСБ пресекла деятельность сторонников ИГИЛ* в 9 регионах России

Действуя под прикрытием «благотворительной организации» они перечислили в Сирию 6 млн рублей, сообщает центр общественных связей ФСБ.

В ФСБ рассказали, что в организацию были вовлечены более 100 сторонников «установления всемирного халифата», они участвовали в финансировании ИГИЛ и «Имарата Каказ»**.

Деятельность сторонников террористов осуществлялась в Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республиках, Ингушетии, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и в Тюменской области.

В результате операции ФСБ были проведены обыски и задержания. В их ходе обнаружили экстремистскую литературу, 10 мобильных устройств с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, наличные в сумме $6 тыс. и отчеты о перечислении денег за рубеж. Задержали 25-летнего мужчину и 30-летнюю женщину.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, которую цитирует РИА Новости, следствие предполагает, что деятельность задержанных велась с февраля 2015го года.

*, ** — запрещенные в РФ террористические организации