В Китае могут быть отменены два выставочных матча NBA,которые должны пройти на этой неделе сообщает The New York Times

Завтра в Шанхае должны встретиться команды «Лейкрес» и «Нетс». Их повторная встреча запланирована на субботу в Шэньчжене.

Ранее генеральный менеджер клуба NBA «Хьюстон» Дэрил Мори поддержал в Твиттере протесты Гонконга. Вскоре Мори удалил твит и извинился, однако Ассоциация баскетбола Китая, а также китайские спонсоры объявили о прекращении сотрудничества с клубом.