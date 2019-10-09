Завтра в Шанхае должны встретиться команды «Лейкрес» и «Нетс». Их повторная встреча запланирована на субботу в Шэньчжене.
Ранее генеральный менеджер клуба NBA «Хьюстон» Дэрил Мори поддержал в Твиттере протесты Гонконга. Вскоре Мори удалил твит и извинился, однако Ассоциация баскетбола Китая, а также китайские спонсоры объявили о прекращении сотрудничества с клубом.
В Китае могут быть отменены два выставочных матча NBA,которые должны пройти на этой неделе сообщает The New York Times
Завтра в Шанхае должны встретиться команды «Лейкрес» и «Нетс». Их повторная встреча запланирована на субботу в Шэньчжене.