Всемирный банк уже четвёртый раз с начала года понизил прогноз по росту российской экономики

Санкции США, Европы и ряда других государств в отношении Москвы, низкие инвестиции, слабый рост розничной торговли, все это сказывается на российской экономике. ВВП в этом году вырастет только на 1 процент, такой прогноз Всемирного банка приведён в докладе международной организации Economic Outlook. Ситуацию осложняет и снижение Россией промышленной активности в связи с соглашением ОПЕК о сокращении добычи нефти. Аналитики упоминают и недавнее масштабное загрязнение нефтепродуктов, из-за чего были временно сорваны поставки сырья в Европу по трубопроводу Дружба. Это тоже нанесло удар по российской экономике. Исходя из этих факторов, Всемирный банк пересмотрел прогноз, отмечается в докладе. Напомню, что в январе международная организация прогнозировала рост российской экономики на полтора процента, но затем цифра несколько раз снижалась. Прогноз Всемирного банка как отмечает РБК пессимистичнее заявлений Минэкономразвития России. В ведомстве считают, что экономика страны в этом году вырастет на 1,3 процента.

Рост мировой экономики по прогнозам Всемирного банка в этом году составит два с половиной процента.