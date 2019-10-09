Россия направила в ВАДА ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории

Российская сторона направила в ВАДА ответы на уточняющие вопросы по поводу обнаружившихся проблем с данными московской лаборатории.

Еще в январе Россия передала ВАДА оригинальную базу Московской антидопинговой лаборатории, которая с лета 2016-го была арестована следственным комитетом России в рамках уголовного дела Григория Родченкова. Передача данных была главным условием восстановления Российского антидопингового агентства.

Однако в ВАДА предполагают, что за это время в базу были внесены изменения. Исполком организации выдвинул против России обвинения в фальсификации данных, и потребовал объяснить различия между файлами, полученными ВАДА от информаторов, и официальной электронной версией базы.

Если Россию признают виновной в мошенничестве, то первым делом у РУСАДА снова отберут лицензию. После чего, с большой долей вероятности, будет поставлен вопрос о лишении российской сборной флага и гимна на предстоящих Олимпиадах.

Свой вердикт по делу о фальсификации с данными Московской Антидопинговой лаборатории комитет по соответствию ВАДА объявит 23 октября