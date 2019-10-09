Вице-президент Российского союза туриндустрии предложил россиянам альтернативу отдыху в Турции

Юрий Барзыкин предложил обратить внимание на средиземноморские курорты — Кипр, Черногорию, Хорватию, Грецию и Италию, или в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Доминиканскую Республику.

По словам представителя Российского союза туриндустрии, цены на курортах Турции и Средиземноморья не сильно отличаются, как и погодные условия и инфраструктура.

Предложение связно с тем, что турецкие гостиницы закрыли продажи в связи с повышенным спросом.

Министерство культуры и туризма Турции ранее сообщало, что за июнь этого года в страну приехало рекордное за 19 лет количество туристов из России — более 1 миллиона.