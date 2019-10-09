С наступлением холодов москвичей попросили сообщать о бездомных людях на улице

Нужно позвонить в службу «Социальный патруль», рассказал агентству «Москва» директор Центра социальной адаптации имени Елизаветы Глинки Сергей Тимошенко. По его словам, Центр переходит на усиленный режим работы.

Телефоны «Социального патруля» – 8-499-357-01-80; 8-495-720-15-08.