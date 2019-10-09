Бывшая иркутская чиновница Алашкевич, назвавшая быдлом пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу

Она заняла должность зам.директора архитектурно-этнографического музея «Тальцы», сообщает РИА. По мнению директора музея Владимира Тихонова, Алашкевич достаточно квалифицирована для того, чтобы исполнять свои обязанности.

Алашкевич, напомним, возглавляла пресс-службу губернатора и правительства иркутской области.