Суд в Литве рассмотрит апелляцию на решение об отказе в убежище россиянину Юрию Горскому

Он бежал из России в 2017 году, когда ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности.

В политическом убежище организатору «Русского марша» Юрию Горскому литовские власти отказали уже дважды. Первый раз – весной прошлого года. Тогда со ссылкой на разведданные Департамент миграции указывал на то, что Горский поддерживал контакты с российскими спецслужбами и мог действовать в интересах властей. Активист через суд доказывал, что не является агентом Кремля, но в этом августе ему вновь отказали в политубежище.

Как пишет «Независимая газета», на этот раз причина в партийной принадлежности националиста и его радикальных убеждениях. В миграционном департаменте признали, что в случае возвращения активиста в Россию ему грозит уголовное преследование, «являющееся непропорциональным и дискриминирующим», но при этом Департамент госбезопасности Литвы считает Горского человеком, опасным для страны, поэтому в убежище ему не дали. Теперь Горский пытается оспорить это решение.

Юрий Горский попал в обновлённую версию списка террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.