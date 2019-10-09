Комитет по разведке американского сената обвинил российские власти в помощи Дональду Трампу на выборах 2016 года

Сенаторы пришли к выводу, что «фабрика троллей» через соцсети пыталась повлиять на исход выборов, мешая кампании Хилари Клинтон, сообщают американские СМИ. Авторы доклада считают, что это происходило при значительной поддержке Кремля. Российские власти утверждают, что не пытались повлиять на выборы президента США в 2016 году. Президент Трамп также отрицает, что Россия помогла ему победить на выборах.