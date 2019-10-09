В ГД внесён законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и эл.почты за распространение запрещённой информации

В Госдуму внесён законопроект о блокировке пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещённой в России информации. В первую очередь, законопроект направлен против телефонных террористов, пояснила ТАСС сенатор Людмила Бокова, один из авторов документа. По данным Боковой, за первые месяцы этого года в России поступило около двух тысяч анонимных сообщений с угрозами взрывов. Материальный ущерб при эвакуации одного торгового центра составляет порядка двух миллионов рублей.

В свою очередь, эксперты критикуют законопроект. В частности, Антон Меркуров сказал «Эху», что закон в случае его принятия не будет работать.

В Кремле утверждают, что законопроект – это инициатива сенаторов. С нами не согласовано, мы его не видели, заявил собеседник «Ведомостей».