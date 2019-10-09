В открытом доступе оказалось больше сотни номеров спецсвязи для высокопоставленных чиновников и силовиков

Это обнаружило на сайте «Госзакупки» интернет-издание «Медуза».

Номера спецсвязи двух вице-мэров Москвы Александра Горбенко и Максима Ликсутова в числе прочих попали в открытый доступ. То же самое касается начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина и ряда других сотрудников ведомства, руководства Генпрокуратуры, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, главы Дагестана Владимира Васильева, а также председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой и командиров элитных воинских частей, пишет интернет-издание Медуза. Журналисты нашли на сайте «Госзакупки» десятки контрактов, которые ведомства и аппараты глав российских регионов заключают с управлением правительственной связи ФСО. Затем клиенты получают выделенный номер и специальный телефонный аппарат с шифрованием, его никому передавать нельзя. При этом источники интернет-издания рассказали, что высокопоставленные клиенты спецсвязью пользоваться не любят. Опасаются, что их прослушают свои же люди. Эти номера передают помощникам, а иногда даже посторонним. Так номер, записанный на командующего войсками Центрального округа Росгвардии, приложением GetContact определился как некая Злата. К нему как пишет Медуза привязан аккаунт 23-летней москвички в соцсети «В контакте».

На момент публикации около часа назад Медузе не удалось дозвониться ни по одному из нескольких десятков случайно взятых номеров спецсвязи: все они были отключены. Исключением стал номер, который должен принадлежать главе ЦИК, однако, трубку никто не взял.