В США суд обязал дочернюю компанию Johnson and Johnson выплатить компенсацию в размере $8 млрд за побочный эффект

У истца Николаса Мюррея после употребления лекарства «Риспердал» начала расти грудь, сообщает Reuters. Суд присяжных, рассматривавший дело, согласился с доводами истца в том, что производитель не предупредил пациентов о подобном риске.

Молодой человек, которому сейчас 26 лет, употреблял препарат в детстве по предписанию врачей. Лекарство прописывали людям с аутизмом, которым страдает Мюррей.