Авиакомпания «Грузинские авиалинии» намерена подать иск в Европейский суд на российское Министерство транспорта в связи с приостановкой авиасообщений между двумя странами. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Бокерия. Его цитирует «Грузия он-лайн». По словам Бокерия, формальной причиной запрета стала претензия Минтранса, связанная с тем, что «Грузинские авиалинии» задолжали 800 тысяч долларов российской аэронавигации. В Тбилиси с этим не согласны.