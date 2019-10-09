Авиакомпания «Грузинские авиалинии» намерена подать иск в Европейский суд на российское Министерство транспорта в связи с приостановкой авиасообщений между двумя странами. Об этом сообщил генеральный директор компании Роман Бокерия. Его цитирует «Грузия он-лайн». По словам Бокерия, формальной причиной запрета стала претензия Минтранса, связанная с тем, что «Грузинские авиалинии» задолжали 800 тысяч долларов российской аэронавигации. В Тбилиси с этим не согласны.
2019-10-09T08:46:00+03:00
2019-10-09T08:46:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:46, 09 октября 2019
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