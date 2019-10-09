Бывший сенатор Рауф Арашуков считает, что уголовное преследование его семьи велось по инициативе Казимира Боташева, бывшего министра внутренних дел Карачаево-Черкесии. Сейчас Боташев возглавляет Управление разведки Росгвардии, отмечает РБК. Арашуков утверждает также, что финансовую поддержку оказывала семья Деревых. Эдуард Дерев назвал слова Арашукова полным бредом и заявил, что подаст в суд иск о клевете.
Напомним, Рауф Арашуков обвиняется в нескольких тяжких преступлениях, в том числе, в убийстве и участии в преступном сообществе.
Бывший сенатор Рауф Арашуков считает, что уголовное преследование его семьи велось по инициативе Казимира Боташева
Бывший сенатор Рауф Арашуков считает, что уголовное преследование его семьи велось по инициативе Казимира Боташева, бывшего министра внутренних дел Карачаево-Черкесии. Сейчас Боташев возглавляет Управление разведки Росгвардии, отмечает РБК. Арашуков утверждает также, что финансовую поддержку оказывала семья Деревых. Эдуард Дерев назвал слова Арашукова полным бредом и заявил, что подаст в суд иск о клевете.