Бывший сенатор Рауф Арашуков считает, что уголовное преследование его семьи велось по инициативе Казимира Боташева, бывшего министра внутренних дел Карачаево-Черкесии. Сейчас Боташев возглавляет Управление разведки Росгвардии, отмечает РБК. Арашуков утверждает также, что финансовую поддержку оказывала семья Деревых. Эдуард Дерев назвал слова Арашукова полным бредом и заявил, что подаст в суд иск о клевете.

Напомним, Рауф Арашуков обвиняется в нескольких тяжких преступлениях, в том числе, в убийстве и участии в преступном сообществе.