Команда астрономов из американского Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна

Команда астрономов под руководством Скотта Шепарда из американского Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна. Теперь их 82, больше, чем у Юпитера. Все спутники имеют диаметр около пяти километров. Имён у них пока нет, предложить свой вариант может любой желающий до 6 декабря на сайте Института Карнеги.
2019-10-09T08:33:00+03:00
2019-10-09T08:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 09 октября 2019
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