В Мексике мэра города Лас-Маргаритас местные жители похитили из здания городской администрации, привязали к пикапу и протащили по городу. Хорхе Луис Эскандон Эрнандес не выполнил своих предвыборных обещаний, в частности, не построил дорогу, сообщает местная пресса. Отмечается, что в похищении участвовали около 50 человек, примерно столько же полицейских участвовали в освобождении мэра. Чиновник остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь.