В Мексике мэра города Лас-Маргаритас местные жители похитили из здания городской администрации, привязали к пикапу и протащили по городу. Хорхе Луис Эскандон Эрнандес не выполнил своих предвыборных обещаний, в частности, не построил дорогу, сообщает местная пресса. Отмечается, что в похищении участвовали около 50 человек, примерно столько же полицейских участвовали в освобождении мэра. Чиновник остался жив, но ему потребовалась медицинская помощь.
2019-10-09T08:32:00+03:00
2019-10-09T08:33:13+03:00
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08:32, 09 октября 2019
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