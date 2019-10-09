NYT: Секретное подразделение ГРУ может стоять за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе

Секретное подразделение ГРУ может стоять за различными акциями по дестабилизации ситуации в Европе, утверждает американская газета Нью-Йорк Таймс. Она ссылается, в том числе, на отставного офицера ГРУ и представителей разведслужб четырёх стран. По их мнению, речь идёт о специалистах из воинской части 29155, которые специализируются на саботаже и подрывной деятельности. Они могут стоять за отравлением в Солсбери, а также попытке переворота в Черногории.

Как отмечает издание, в Кремле все вопросы переадресовали в Министерство обороны. В военном ведомстве на запросы газеты не ответили.