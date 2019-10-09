Левада Центр: 38% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры по «московскому делу»

38 процентов россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры по так называемому «московскому делу», показал опрос Левада Центра, с результатами которого ознакомилась газета «Ведомости». Справедливыми приговоры назвали 24 процента респондентов, 28 процентов ничего об этих судебных процессах не слышали. При этом митинги в Москве и «московское дело» оказались на третьем месте среди самых запомнившихся событий сентября.
2019-10-09T08:31:00+03:00
2019-10-09T08:32:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2516041-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:31, 09 октября 2019
Загрузка комментариев...