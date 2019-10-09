Жуков приговорён к 3 годам колонии. По версии следствия, он дотронулся до забрала шлема росгвардейца. Подкопаев также получил 3 года. Он признан виновным в том, что распылил газовый баллончик в сотрудников полиции и росгвардейцев. Подкопаев признал себя виновным, его дело рассматривалось в особом порядке. Жуков свою вину не признал.
Обществу необходимо сплотиться для защиты фигурантов «московского дела» от необоснованного уголовного преследования. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог Кирилл Рогов.
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на приговоры двум фигурантам «московского дела» Кириллу Жукову и Ивану Подкопаеву
Жуков приговорён к 3 годам колонии. По версии следствия, он дотронулся до забрала шлема росгвардейца. Подкопаев также получил 3 года. Он признан виновным в том, что распылил газовый баллончик в сотрудников полиции и росгвардейцев. Подкопаев признал себя виновным, его дело рассматривалось в особом порядке. Жуков свою вину не признал.