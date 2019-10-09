Парламент Нидерландов требует от правительства страны расследовать действия Украины в связи с крушением МН-17

Парламент Нидерландов требует от правительства страны расследовать действия Украины в связи с крушением малазийского «Боинга» в небе над Донецкой областью в 2014 году. Депутаты, в частности, хотят выяснить, почему Украина не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта на востоке страны. Украинский посол Всеволод Ченцов заявил, что его стране скрывать нечего. В первую очередь, необходимо выяснить, кто сбил «Боинг».

Напомним, самолёт был сбит ракетой из системы ПВО «БУК». Погибли 298 пассажиров и членов экипажа «Боинга». Международная следственная группа пришла к выводу, что БУК принадлежит российской 53 зенитной ракетной бригаде ПВО, которая дислоцируется в Курске. В Москве заявили, что обвинения голословны и дискредитируют Россию в глазах международной общественности.